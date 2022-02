Si può imitare un bosco? Ecco il metodo Food forest: sostenibile, biodiverso e senza concimi (Di sabato 19 febbraio 2022) Il bosco è un ecosistema naturale stabile e produttivo, che permette alle piante di crescere molto e le forme di vita animali e vegetali vivono in equilibrio, mentre il terreno si mantiene fertile e ricco. Da questa semplice osservazione sorge spontanea una domanda: possiamo imitare il bosco, inserendo però piante che ci interessano, da cui possiamo aspettarci un raccolto? Questo è proprio l’approccio della Food forest, un metodo di coltivazione che mira a ricreare gli equilibri che abbiamo nella foresta, con però piante da frutto. Si tratta di un sistema molto differente dal frutteto tradizionale, perché non richiede manutenzioni classiche come potature o trattamenti. Nasce con l’idea di autoconsumo, ossia di rispondere ai bisogni di una famiglia o di un gruppo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilè un ecosistema naturale stabile e produttivo, che permette alle piante di crescere molto e le forme di vita animali e vegetali vivono in equilibrio, mentre il terreno si mantiene fertile e ricco. Da questa semplice osservazione sorge spontanea una domanda: possiamoil, inserendo però piante che ci interessano, da cui possiamo aspettarci un raccolto? Questo è proprio l’approccio della, undi coltivazione che mira a ricreare gli equilibri che abbiamo nellaa, con però piante da frutto. Si tratta di un sistema molto differente dal frutteto tradizionale, perché non richiede manutenzioni classiche come potature o trattamenti. Nasce con l’idea di autoconsumo, ossia di rispondere ai bisogni di una famiglia o di un gruppo di ...

Advertising

PhaesmatosMotus : Tenendo presente che Cristiano Malgioglio lo sanno imitare in 257 ci può stare che abbia risposto qualcun altro. Me… - poocahhontas : jessica non può non imitare la cadenza napoletana ogni volta che parla con antonio lei deve farlo - acnhlover16 : Delia non può imitare tutto quello che fa e dice Soleil, lei DEVE farlo #gfvip #soleilarmy - Daniele91Nap : Si può pur andar giù dal balcone Dare un calcio più forte al portone Ma non senti lo stesso dolore Quel sapore di m… - Giusepp59626669 : @fam_cristiana @errepi @DeBortoliF Stiamo vivendo tristemente dal lato di quel 99,9% di popolazione globale che ins… -

Ultime Notizie dalla rete : può imitare Lombardi: 'Rinnoviamo alleanza Pd - M5S per fare del Lazio un modello politico e ambientale' ... verso un modello sostenibile , facendone anche un campione da imitare, ci sta tutto'. 'PRIMARIE? ... Ora si può, tra l'altro senza nemmeno più unanimità ma con la maggioranza dei condomini'. 'Le ...

Roberto Baggio non invecchia mai ... in un modo che tutti avremmo voluto imitare nella vita di tutti i giorni, e che spesso non abbiamo ... Tifare lui ha significato a tifare per il principio secondo il quale nessuno può dirci chi siamo e ...

Si può imitare un bosco? Ecco il metodo Food forest: sostenibile, biodiverso e senza concimi Il Fatto Quotidiano ... verso un modello sostenibile , facendone anche un campione da, ci sta tutto'. 'PRIMARIE? ... Ora si, tra l'altro senza nemmeno più unanimità ma con la maggioranza dei condomini'. 'Le ...... in un modo che tutti avremmo volutonella vita di tutti i giorni, e che spesso non abbiamo ... Tifare lui ha significato a tifare per il principio secondo il quale nessunodirci chi siamo e ...