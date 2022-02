Sampdoria-Empoli 1-0 LIVE | la sblocca Quagliarella

Advertising

DiMarzio : #SerieA | .@sampdoria, #Sensi salta la sfida contro l'@EmpoliCalcio - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Giampaolo per la sfida tra @sampdoria e @EmpoliCalcio - GTF2781 : Sampdoria 1-0 Empoli Fabio Quagliarella 14' - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Segui con noi la diretta di #SampdoriaEmpoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Empoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Rapuano. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Aurelio Andreazzoli, allenatore dell', ha parlato prima del match di Serie A contro la: le sue dichiarazioni Aurelio Andreazzoli, allenatore dell', ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro ...Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Empoli, gara di campionato in programma alle 15:00. SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Candreva; Sabiri; ...La diretta di Sampdoria Empoli si gioca tra pochissimo fra due squadre che vogliono mettere punti in cascina per allontanare l’incubo retrocessione. Peggio stanno i padroni di casa che hanno 23 punti ...