Roma-Verona | Zaniolo non recupera e va in tribuna

Advertising

OfficialASRoma : ?? Gli orari di apertura di #ASRoma Store e La Magica Land ?? Le modalità di accesso ?? I kiosk per entrare nel mond… - OfficialASRoma : ?? Anche oggi chi è all'Olimpico ha l'occasione di entrare nel mondo @DigitalBitsOrg! #GetDigitalBits ??… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaVerona #Roma @TuttoASRoma24 #Roma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Mourin… - DarioPiro83 : Il mio pronostico su Roma Verona è 3-1 marcatori T. Abraham,G. Simeone #campionatopronostici @pronostici22 - MounirHoussein2 : RT @DiMarzio: #RomaVerona, #Zaniolo in tribuna per scelta precauzionale -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(fischio d'inizio ore 18).: Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Felix, Pellegrini, Maitland - Niles; Abraham.: Montipò; Casale, ...A livello logistico, era difficile tornare dal Portogallo, rimanere 7 - 8 ore ae poi ... dopo l'Europa League, abbiamo sempre avuto problemi con squadre come Bologna,o Sassuolo. Le ...Il classe 1999 giallorosso non sarà a disposizione di Mourinho per la gara contro i gialloblù Nicolò Zaniolo non sarà a disposizione di Mourinho per la gara contro l'Hellas Verona. Negli scorsi giorni ...Roma, Zaniolo va in tribuna Nicolò Zaniolo non riesce a recuperare: l’attaccante giallorosso – frenato da un risentimento muscolare – ha alzato bandiera bianca e non sarà nemmeno in panchina contro il ...