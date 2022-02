Quarta dose vaccino anti-Covid in Italia, via libera dell'Aifa per gli immunodepressi (Di sabato 19 febbraio 2022) L'Aifa dà il via libera alla Quarta dose di vaccino anti-Covid per gli immunodepressi. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, è arrivato l'ok dalla Commissione... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 19 febbraio 2022) L'dà il viaalladiper gli. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, è arrivato l'ok dalla Commissione...

Advertising

Adnkronos : 'Studi indicano che somministrazioni molto ravvicinate potrebbero essere negative per il sistema immunitario'.… - Corriere : Ricciardi: «Non buttiamo via la libertà acquisita. Sì alla quarta dose per medici e fragili» - gparagone : Mentre tutti riaprono (o pensano a come riaprire), Speranza si affida alle previsioni [sempre sbagliate] di questo… - PietroCuratola : RT @boni_castellane: - hai sentito che il Muscoril può essere cancerogeno? - bisogna sempre essere cauti coi farmaci... - hai fatto la terz… - 18_agosto : RT @stopcensura2020: Covid, Ricciardi: “In autunno rivaccinare con la quarta dose tutti gli operatori sanitari” -