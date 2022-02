PS2 Rilasciato PFS BatchKit Manager v1 0 8

Leggi su gamesandconsoles

(Di sabato 19 febbraio 2022) Per gestire al meglio l’ HDD della PS2 ,lo sviluppatore GDX haPFS. PFSè stato progettato per aiutare i principianti a hackerare correttamente il proprio disco rigido per la PS2 con il supporto fino a 2TB.Inoltre permette di convertire e ripristinare i tuoi giochi PS1 su .VCD e viceversa anche se contiene più tracce,possibilità di installare l’HDDOSD in pochi secondi se si dispone dei file corretti HDD-OSD 1.1.0U (non vengono forniti i file per motivi di copyright.),hackerare l’hard disk della PS2 iniettando l’MBR.IMG, avviare temporaneamente su wLaunchELF che ti permette di formattare correttamente l’hard disk, dumpare il tuo CD-ROM o DVD-ROM che eseguirà una scansione CRC32, MD5, SHA1 e controllerà se gli hash se corrispondono all’ultimo database redump ...