Myung-Whun Chung e Leonidas Kavakos infiammano il pubblico di Santa Cecilia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lunghi applausi e bis per il direttore coreano e il violinista spagnolo impegnati nel concerto per violino di Mendelssohn e nella sesta sinfonia di Bruckner L'articolo proviene da City Roma News.

