MotoGP, Fabio Quartararo: “Il ritmo dei piloti Honda è incredibile” (Di sabato 19 febbraio 2022) Fabio Quartararo esprime il proprio parere a poco meno di un mese del via del Motomondiale 2022. Il campione del mondo in carica cerca conferme con Yamaha, casa che al momento sembra leggermente inferiore rispetto ad Honda e soprattutto a Ducati. Il 22enne nativo di Nizza ha commentato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Il ritmo dei piloti Honda è incredibile. Pol Espargaró è il più veloce, così come Marc Márquez. Anche i privati hanno un ritmo pazzesco, sono davvero competitivi. Si vede che la moto funziona in modo diverso”. Il francese ha continuato dicendo: “Non conosco il loro parere, ma da fuori si vede molto bene. Ho visto Marc frenare molto forte in curva, il motore ha una caratteristica diversa. Quando scivoliamo, la nostra moto non si ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022)esprime il proprio parere a poco meno di un mese del via del Motomondiale 2022. Il campione del mondo in carica cerca conferme con Yamaha, casa che al momento sembra leggermente inferiore rispetto ade soprattutto a Ducati. Il 22enne nativo di Nizza ha commentato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Ildei. Pol Espargaró è il più veloce, così come Marc Márquez. Anche i privati hanno unpazzesco, sono davvero competitivi. Si vede che la moto funziona in modo diverso”. Il francese ha continuato dicendo: “Non conosco il loro parere, ma da fuori si vede molto bene. Ho visto Marc frenare molto forte in curva, il motore ha una caratteristica diversa. Quando scivoliamo, la nostra moto non si ...

