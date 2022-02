Milan, trend da invertire con le piccole: il dato (Di sabato 19 febbraio 2022) In questo campionato, il Milan ha spesso faticato contro le “piccole”: trend da invertire per puntare allo scudetto Il Milan per puntare allo Scudetto deve cercare di raccogliere punti anche in gare che non rappresentano scontri diretti. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri hanno un bel po’ di gare da recriminare. Sono infatti 8 i punti persi contro le squadre che occupano la parte destra della classifica. Le sconfitte con Spezia e Sassuolo ed il pareggio con l’Udinese. Un bottino che avrebbe permesso al Milan di godersi il primato senza aspettare la gara da recuperare dell’Inter. Da stasera contro la Salernitana, il trend è da invertire. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) In questo campionato, ilha spesso faticato contro le “”:daper puntare allo scudetto Ilper puntare allo Scudetto deve cercare di raccogliere punti anche in gare che non rappresentano scontri diretti. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri hanno un bel po’ di gare da recriminare. Sono infatti 8 i punti persi contro le squadre che occupano la parte destra della classifica. Le sconfitte con Spezia e Sassuolo ed il pareggio con l’Udinese. Un bottino che avrebbe permesso aldi godersi il primato senza aspettare la gara da recuperare dell’Inter. Da stasera contro la Salernitana, ilè da. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo ...

