Manchester City | Guardiola | “Non posso rimproverare nulla alla squadra”

(Di domenica 20 febbraio 2022) “Dopo il gol hanno sfruttato le ripartenze. Nel compesso abbiamo giocato bene e abbiamo creato molte occasioni. Non, ma è stata una gara difficile. Hanno giocato nel modo in cui avevamo preparato la partita. Sono stati bravi nella preparazione e hanno creato molto spazio per sfruttare i contropiedi. Comunque ripeto, abbiamo giocato una buona gara”. Lo ha dettoBBC l’allenatore del, Pepdopo la rocambolesca sconfitta per 3-2 in casa contro il Tottenham di Conte. SportFace.

Advertising

DiMarzio : .@SpursOfficial I Primo gol con il #Tottenham per Dejan #Kulusevski - GoalItalia : Conte batte Guardiola, il Tottenham espugna l'Etihad Stadium: gli 'Spurs' tornano al successo sul campo del Manches… - CB_Ignoranza : 4’ Manchester City 0-1 Tottenham; 33’ Manchester City 1-1 Tottenham; 59’ Manchester City 1-2 Tottenham; 92’ Manches… - ImagenTVDeporte : RT @adrenalina: Le ponen un alto al Manchester City - sportface2016 : #ManCity, le parole di #Guardiola: 'Non posso rimproverare nulla alla squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Commenta per primo Pep Guardiola , allenatore delCit y, parla dopo la partita persa con il Tottenham : 'Dopo il gol hanno sfruttato le ripartenze. Nel complesso abbiamo giocato bene e abbiamo creato molte occasioni. Non posso rimproverare ...Dopo tre sconfitte consecutive in campionato il Tottenham di Antonio Conte si rialza nella partita più difficile. Gli Spurs fanno il colpaccio all'Etihad contro ilcapolista e dominatore del campionato, che perde per la seconta volta in casa in campionato. Il 3 - 2 finale è un compendio di emozioni in particolar modo nei minuti finali, con i ...Le parole di Pep Guardiola dopo la sconfitta casalinga rimediata dal suo Manchester City contro il Tottenham di Antonio Conte.Comunque ripeto, abbiamo giocato una buona gara”. Lo ha detto alla BBC l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola dopo la rocambolesca sconfitta per 3-2 in casa contro il Tottenham di Conte.