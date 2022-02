Lorenzo Insigne, quanto guadagna l’attaccante del Napoli? Cifre da capogiro (Di sabato 19 febbraio 2022) Lorenzo Insigne è uno dei calciatori italiani più amati. l’attaccante è il capitano del Napoli ed ha uno stipendio stellare. Ecco a quanto ammonta il suo contratto. Lo stipendio dei calciatori non è mai esiguo. Alcuni guadagnano di più ed altri di meno. Il capitano della squadra partenopea è sicuramente uno dei più pagati della Serie A. l’attaccante a giugno si trasferirà al Toronto FC a parametro zero. Getty ImagesLorenzo Insigne è uno dei giocatori più amati ed importanti del calcio italiano. Il suo “tir a gir”, che ha preso dal suo idolo Alex Del Piero, è diventato un vero e proprio must. In molti si chiedono qual è lo stipendio dell’attaccante, soprattutto dopo la recente firma alla squadra ... Leggi su chenews (Di sabato 19 febbraio 2022)è uno dei calciatori italiani più amati.è il capitano deled ha uno stipendio stellare. Ecco aammonta il suo contratto. Lo stipendio dei calciatori non è mai esiguo. Alcunino di più ed altri di meno. Il capitano della squadra partenopea è sicuramente uno dei più pagati della Serie A.a giugno si trasferirà al Toronto FC a parametro zero. Getty Imagesè uno dei giocatori più amati ed importanti del calcio italiano. Il suo “tir a gir”, che ha preso dal suo idolo Alex Del Piero, è diventato un vero e proprio must. In molti si chiedono qual è lo stipendio del, soprattutto dopo la recente firma alla squadra ...

Advertising

EURO2024 : Lorenzo Insigne ?? @Lor_Insigne | @Azzurri_En - carloni_ilaria : RT @CePostaPerTeOff: Questa sera tra gli ospiti di #CePostaPerTe ci sarà Lorenzo Insigne! Appuntamento in prima serata su Canale 5, non man… - WittyTV : RT @CePostaPerTeOff: Questa sera tra gli ospiti di #CePostaPerTe ci sarà Lorenzo Insigne! Appuntamento in prima serata su Canale 5, non man… - Perill9Giovanna : RT @CePostaPerTeOff: Questa sera tra gli ospiti di #CePostaPerTe ci sarà Lorenzo Insigne! Appuntamento in prima serata su Canale 5, non man… - CePostaPerTeOff : Questa sera tra gli ospiti di #CePostaPerTe ci sarà Lorenzo Insigne! Appuntamento in prima serata su Canale 5, non… -