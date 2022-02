LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 6-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano vince sotto la pioggia. Sfida con Alcaraz ai quarti (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.53 Carlos Alcaraz batte Federico Delbonis 6-4 7-6 (1). Lo spagnolo affronterà Berrettini a quarti, presumibilmente nel tardo pomeriggio italiano di oggi. 5.13 Al momento è in campo Carlos Alcaraz contro Federico Delbonis. A Rio è l’1.13 di notte…Lo spagnolo ha vinto 6-4 il primo set ed è sotto 2-3 (senza break) nel secondo. E’ quasi certo che oggi (sabato 19 febbraio) si disputino in Brasile sia i quarti di finale sia le semifinali. Vi terremo aggiornati. Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 3.50 Adesso Berrettini attende il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Federico Delbonis. I due dovrebbero scendere in campo a ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.53 Carlosbatte Federico Delbonis 6-4 7-6 (1). Lo spagnolo affronterà, presumibilmente nel tardo pomeriggio italiano di oggi. 5.13 Al momento è in campo Carloscontro Federico Delbonis. A Rio è l’1.13 di notte…Lo spagnolo ha vinto 6-4 il primo set ed è2-3 (senza break) nel secondo. E’ quasi certo che oggi (sabato 19 febbraio) si disputino in Brasile sia idi finale sia le semifinali. Vi terremo aggiornati. Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 3.50 Adessoattende ilnte del match tra Carlose Federico Delbonis. I due dovrebbero scendere in campo a ...

