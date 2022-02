Lazio | la trappola dopo l' Europa League | cosa dicono i numeri

(Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA - Il vero passo in avanti, il cambio di mentalità significativo, ladeve dimostrarlo contro l'Udinese. La squadra di Sarri, in questa stagione, ha spesso dimostrato cali di concentrazione ...

Corriere dello Sport

ROMA - Il vero passo in avanti, il cambio di mentalità significativo, la Lazio deve dimostrarlo contro l'Udinese. La squadra di Sarri, in questa stagione, ha spesso dimostrato cali di concentrazione dopo il match di coppa. L'Europa League, fin qui, è stato un problema.