Latte, rincari per 37 milioni al mese: stalle lombarde a rischio crack (Di sabato 19 febbraio 2022) Una stangata di almeno 37 milioni di euro in più al mese rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso Tanto stanno costando i rincari produttivi, dall’energia alle materie prime, agli allevamenti da Latte della Lombardia. È quanto stima la Coldiretti regionale in occasione della mobilitazione di decine di migliaia di allevatori e agricoltori in tutta Italia per denunciare una situazione insostenibile per le imprese del settore primario a causa del boom dei costi di produzione e delle speculazioni. Nelle stalle – spiega la Coldiretti Lombardia – gli animali vanno accuditi e munti ogni giorno, il Latte consegnato quotidianamente, fatture e bollette vanno pagate così come i dipendenti, ma intanto molti allevatori si trovano costretti da mesi a vendere sottocosto anche per effetto di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 19 febbraio 2022) Una stangata di almeno 37di euro in più alrispetto allo stesso periodo dell’anno scorso Tanto stanno costando iproduttivi, dall’energia alle materie prime, agli allevamenti dadella Lombardia. È quanto stima la Coldiretti regionale in occasione della mobilitazione di decine di migliaia di allevatori e agricoltori in tutta Italia per denunciare una situazione insostenibile per le imprese del settore primario a causa del boom dei costi di produzione e delle speculazioni. Nelle– spiega la Coldiretti Lombardia – gli animali vanno accuditi e munti ogni giorno, ilconsegnato quotidianamente, fatture e bollette vanno pagate così come i dipendenti, ma intanto molti allevatori si trovano costretti da mesi a vendere sottocosto anche per effetto di ...

Advertising

TgLa7 : Aumento prezzi non solo per le bollette in crisi anche le imprese come in un impianto di mungitura alle porte di Mi… - WelfareNetwork : Latte, rincari per 37 mln al mese - dell_inter : RT @messveneto: Allevatori soffocati dall’ondata di rincari: gas, concimi, mais e mangimi, tutto aumentato di almeno il 50%. E il prezzo de… - messveneto : Allevatori soffocati dall’ondata di rincari: gas, concimi, mais e mangimi, tutto aumentato di almeno il 50%. E il p… - CuoreEconomico : Materie prime alle stelle e rincari energetici, la filiera marchigiana del latte già in sofferenza è ora alle corde… -