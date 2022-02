Il principe Alberto rassicura | “Charlene sta meglio”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ilrompe il silenzio e conferma che le condizioni di salute dellassasono migliorate, tanto da far sperare in un prossimo ritorno nel Principato

Come sta Charlène di Monaco In un'intervista rilasciata a Monaco Matin , ilII ha dato notizie rassicuranti sullo stato di salute della moglie . 'La principessa Charlene sta molto ...Ilha spiegato come sta la principessa Charlène di Monaco ed espresso la speranza che possa presto tornare dalla Svizzera. Pur con il riserbo da sempre mantenuto nel parlare delle ...Il principe Alberto ha sempre tentato di mantenere un velo di discrezione sull’intera vicenda, limitandosi a qualche intervista solo quando strettamente necessario. Il suo comportamento in apparenza ...In questa difficile fase di vita, Alberto di Monaco sembra voler quanto più possibile al sicuro la moglie creando un clima sereno e rassicurante. Stavolta però il principe non ha potuto sottrarsi alla ...