Governo | Speranza | ' serve grande ' patto Paese' per rilancio Ssn' **

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla. Le risorse per la salute non sono un costo ma un investimento sulla qualità della vita delle persone. Difendere l'universalità del nostro servizio sanitario nazionale fa parte dei valori della Costituzione". Così Roberto Speranza al congresso di Azione. "Abbiamo bisogno di un 'grande patto' Paese, tutti insieme per costruire quel rilancio del servizio sanitario nazionale che è la vera premessa per un Paese più forte".

