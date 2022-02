Gerry Scotti | grave lutto a “Caduta Libera” | il tumore che non ha lasciato scampo

Leggi su topicnews

(Di sabato 19 febbraio 2022) Una delle menti di “”, format condotto da, è tragicamente venuta a mancare alla prematura età di quarantanove anni Il celebre game show televisivo presentato dallo Ziova in onda sulle reti Mediaset dal maggio del 2015. Quest’anno è stata trasmessa l’undicesima edizione che i milioni di telespettatori hanno seguito, come al solito, sulle frequenze di Canale 5 nella fascia oraria del preserale. A dispetto degli anni che passano,continua a non perdere un colpo, con il pubblico che non vede l’ora di ricevere la compagnia dell’amato conduttore lombardo.(Instagram)Oltre alle centinaia di puntate trasmesse quotidianamente, in alcune occasioni il programma è andato in onda anche in formato speciale durante la ...