Febbre alta, poi la morte improvvisa. La piccola Emma vola in cielo a 2 anni: “Ora sei il mio angelo” (Di sabato 19 febbraio 2022) San Benedetto del Tronto, dolorosa perdita per la famiglia Di Carlantonio. I medici hanno fatto di tutto per salvare la vita della piccola Emma, ma il suo piccolo cuore ha smesso di battere. Straziante il messaggio di addio di mamma Sofia. La piccola Emma purtroppo è stata colpita da una grave forma di leucemia fulminante. “Amore mio grande te ne sei andata, spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia, sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre” ha scritto su Facebook la mamma Sofia Paolini. La bambina di recente era seguita dai medici del Salesi che le avevano diagnostico una sorta di infezione ematica, tanto che i genitori la portavano a periodiche visite di controllo. Ma colta da uno stato febbrile che non sembrava voler placarsi, per ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) San Benedetto del Tronto, dolorosa perdita per la famiglia Di Carlantonio. I medici hanno fatto di tutto per salvare la vita della, ma il suo piccolo cuore ha smesso di battere. Straziante il messaggio di addio di mamma Sofia. Lapurtroppo è stata colpita da una grave forma di leucemia fulminante. “Amore mio grande te ne sei andata, spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia, sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre” ha scritto su Facebook la mamma Sofia Paolini. La bambina di recente era seguita dai medici del Salesi che le avevano diagnostico una sorta di infezione ematica, tanto che i genitori la portavano a periodiche visite di controllo. Ma colta da uno stato febbrile che non sembrava voler placarsi, per ...

