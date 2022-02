Draghi e il vero superbonus. Il mosaico di Fusi (Di sabato 19 febbraio 2022) Il governo è bellissimo, sospira Mario Draghi. E un anno passa velocemente. Già: poi che succede? Può apparire una forzatura gettare lo sguardo verso o addirittura oltre l’appuntamento elettorale del 2023: non ci sono forse – dal Covid alle bollette, dalla legge sulla concorrenza alla giustizia – materie più urgenti e provvedimenti più impellenti sui quali discettare? Certo che ci sono. E certo che vanno discettati e sviscerati. Tuttavia se c’è un morbo che si è diffuso nel corpaccione della politica italiana debilitandolo fino allo sfinimento è il day by day, la mancanza di lungimiranza, il rifiuto di programmare a favore dell’immediatezza. Per cui può essere utile provare a guardare lontano, cercando di evitare fughe in avanti. Dopo la corsa per il Quirinale, il canovaccio che viene recitato da SuperMario e dai partiti di maggioranza è chiaro. Il premier risulta ... Leggi su formiche (Di sabato 19 febbraio 2022) Il governo è bellissimo, sospira Mario. E un anno passa velocemente. Già: poi che succede? Può apparire una forzatura gettare lo sguardo verso o addirittura oltre l’appuntamento elettorale del 2023: non ci sono forse – dal Covid alle bollette, dalla legge sulla concorrenza alla giustizia – materie più urgenti e provvedimenti più impellenti sui quali discettare? Certo che ci sono. E certo che vanno discettati e sviscerati. Tuttavia se c’è un morbo che si è diffuso nel corpaccione della politica italiana debilitandolo fino allo sfinimento è il day by day, la mancanza di lungimiranza, il rifiuto di programmare a favore dell’immediatezza. Per cui può essere utile provare a guardare lontano, cercando di evitare fughe in avanti. Dopo la corsa per il Quirinale, il canovaccio che viene recitato da SuperMario e dai partiti di maggioranza è chiaro. Il premier risulta ...

