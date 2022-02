(Di sabato 19 febbraio 2022). Sul Giornale Tonyprosegue la sua personale battaglia contro il tecnico juventino e stavolta ha gioco facile visto il pareggio nel derby torinese.didi, squadra a pezzi per una serie incredibile di infortuni ma anche priva di logica che ha finito per intossicare il serbo benissimo bloccato da Bremer. La partita diè stata difficile perché Bremer lo ha anticipato sempre, ma il serbo non ha ricevuto un solo pallone giocabile, ha lavorato bene Morata mentre Dybala continua a fare il furbo in una zona franca, mai offrendo un pallone geniale e andando alla conclusione scontata una volta sola nel primo tempo. Si è visto che con ...

napolista : Damascelli: «Vlahovic sostituito è l'ultimo colpo di genio di Allegri» Sul Giornale dopo l'1-1 col Torino: «Tanti…

Su Il Giornale. Può ripresentarsi come colpo di scena nel campionato. Conla realtà del gioco juventino è cambiata nelle virgole ma non nella sostanza L'Atalanta è franata, il Napoli ha dimostrato di poter ancora competere per i piani alti della classifica. Più o ...I bianconeri, con gli arrivi di Dusane Denis Zakaria, hanno messo a disposizione di ... Il giornalista Tony, ai microfoni di 'Radio Radio' ha specificato: 'La Juventus ha ceduto ...Dybala fa il furbo. Vlahovic da solo non può risolvere tutti i guai» Vlahovic e Allegri. Sul Giornale Tony Damascelli prosegue la sua personale battaglia contro il tecnico juventino e stavolta ha ...Sulle colonne di Tuttosport, Tony Damascelli racconta il suo derby della Mole in programma questa sera all'Allianz Stadium: "La Juventus è di Vlahovic, il Torino è di Juric, credo che si scambieranno ...