Covid oggi Italia, Rasi: “Tempi maturi per alleggerire divieti” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Situazione Covid in Italia? “I Tempi sono ragionevolmente maturi per alleggerire i divieti. Il decremento dei contagi è veloce ed è giusto sollevare progressivamente tutte le misure restrittive. Tra qualche settimana molte non avranno più una logica”. Così Guido Rasi, già direttore di Ema in una intervista al Giornale. “Dobbiamo prima svuotare gli ospedali. Abbiamo ancora mille persone in terapia intensiva e 14mila ricoverati per Covid, di cui il 70% non è vaccinato. Ogni singola prima dose va nella direzione giusta: avere 7-8 mila posti letto evitabili è poco accettabile quando ci sono milioni di malati che ancora non si posso ricoverare”. “L’Italia è in una condizione migliore di altri – spiega Rasi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Situazionein? “Isono ragionevolmenteper. Il decremento dei contagi è veloce ed è giusto sollevare progressivamente tutte le misure restrittive. Tra qualche settimana molte non avranno più una logica”. Così Guido, già direttore di Ema in una intervista al Giornale. “Dobbiamo prima svuotare gli ospedali. Abbiamo ancora mille persone in terapia intensiva e 14mila ricoverati per, di cui il 70% non è vaccinato. Ogni singola prima dose va nella direzione giusta: avere 7-8 mila posti letto evitabili è poco accettabile quando ci sono milioni di malati che ancora non si posso ricoverare”. “L’è in una condizione migliore di altri – spiega...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Padule di Fucecchio, il calendario di visite fino a giugno. Riapre l'Area Righetti ... partenze ed arrivi dei migratori, talvolta da siti molto lontani, scandiscono ancora oggi il ...questi itinerari in compagnia di guide esperte e nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid. Si ...

Numero INPS occupato? Ecco come contattare l'operatore! Ancora oggi le recensioni degli uffici sono piuttosto infelici nelle maggiori città italiane Milano ... Con il Covid gli appuntamenti in sede si sono ridotti allo stretto necessario in tutti gli uffici,...

Covid, news. Rt ai livelli giugno, intensive sotto mille. Presto road map per riaperture Sky Tg24 Restrizioni covid, chi le ha eliminate e chi no: l'andamento nei paesi europei Cronaca - Nonostante ciò, c'è voglia di voltare pagina e provare a lasciarsi alle spalle il covid , o meglio, imparare a conviverci senza nessun genere di condizionamento. Per questo in alcune aree ...

Sondaggi politici 19 febbraio: Fratelli d'Italia-Pd in vetta Seconda posizione per la tensione internazionale tra Russia e Ucraina. Terzo posto per un riacutizzarsi della pandemia da Covid-19. Poi il lavoro e l'instabilità del panorama politico italiano.

