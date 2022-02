Covid e vaccini, via libera dell’Aifa alla quarta dose per gli immunodepressi (Di sabato 19 febbraio 2022) L’agenzia italiana del farmaco ha dato l’ok alla somministrazione del booster a conclusione del ciclo primario. Ad ogni modo, mancano ancora prove che supportino una raccomandazione valida per tutta la popolazione, mentre si fa largo l’ipotesi del richiamo annuale, come avviene per l’influenza Leggi su vanityfair (Di sabato 19 febbraio 2022) L’agenzia italiana del farmaco ha dato l’oksomministrazione del booster a conclusione del ciclo primario. Ad ogni modo, mancano ancora prove che supportino una raccomandazione valida per tutta la popolazione, mentre si fa largo l’ipotesi del richiamo annuale, come avviene per l’influenza

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccini Cgil, no - vax imbrattano a Parma la sede del sindacato: 'Vax uccide' E un'azione come questa, aggiunge l'organizzazione sindacale, è 'vergognosa, perché i vaccini non ... Insomma, 'la scritta 'Vax uccide' è la summa dell'arroganza e della malafede: è il Covid ad uccidere,...

Aifa, ok quarta dose per immunodepressi ...scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco alla quarta dose del vaccinon anti - Covid per ... La quarta dose verrà somministrata esclusivamente con vaccini di tipo mRna. I tempi di ...

Covid, Ricciardi: "Libertà grazie a green pass e vaccini, manteniamola" Adnkronos Covid, via libera dell’Aifa alla “quarta dose” per gli immunodepressi La commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ha dato il via libera alla “quarta dose” del vaccino anti Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. Il parere favorevole è stato inviato al ministero ...

Covid, cinque milioni di italiani senza vaccino (LaPresse) Sono 5 milioni gli italiani al di sopra dei 5 anni che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid. Quelli over 50 sono invece 1,3 milioni. A certificarlo i dati del ...

