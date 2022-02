Cgil, no - vax imbrattano a Parma la sede del sindacato: 'Vax uccide' (Di sabato 19 febbraio 2022) No - vax ancora all'assalto del sindacato: la sede della Cgil di Parma, in via Casati Confalonieri, 'è stata oggetto di atti vandalici da parte di ignoti che si firmano con il simbolo 'No vax''. Lo ... Leggi su globalist (Di sabato 19 febbraio 2022) No - vax ancora all'assalto del: ladelladi, in via Casati Confalonieri, 'è stata oggetto di atti vandalici da parte di ignoti che si firmano con il simbolo 'No vax''. Lo ...

Advertising

globalistIT : - flc_crea : RT @CGILParma: La sede della CGIL Parma in Via Confalonieri è stata oggetto di atti vandalici da parte di ... - Maurizi33676110 : La sede della CGIL Parma in Via Confalonieri è stata oggetto di atti vandalici da parte di ... - Antomonte63 : RT @CGILParma: La sede della CGIL Parma in Via Confalonieri è stata oggetto di atti vandalici da parte di ... - CGILParma : La sede della CGIL Parma in Via Confalonieri è stata oggetto di atti vandalici da parte di ...… -