Wonka: Timothée Chalamet nel personaggio in un video dal set (Di venerdì 18 febbraio 2022) Timothée Chalamet si aggira sul set del prequel Wonka nei panni di un giovane Willy Wonka in un video dal set che svela i primi dettagli sul personaggio. Un nuovo video dal set di Wonka mostra Timothèe Chalamet con indosso il costume di Willy Wonka, offrendo ai fan uno sguardo dettagliato su cosa aspettarsi dal film in uscita. Nel video, alcuni bambini sembrano intenti a seguire Chalamet nei suoi spostamenti. Non è chiaro esattamente dove dovrebbe essere ambientata la scena, ma le immagini rubate offrono ai fan nuovi dettagli del personaggio nella versione di Timothée Chalamet. Wonka uscirà al cinema il 17 marzo 2023 e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022)si aggira sul set del prequelnei panni di un giovane Willyin undal set che svela i primi dettagli sul. Un nuovodal set dimostra Timothèecon indosso il costume di Willy, offrendo ai fan uno sguardo dettagliato su cosa aspettarsi dal film in uscita. Nel, alcuni bambini sembrano intenti a seguirenei suoi spostamenti. Non è chiaro esattamente dove dovrebbe essere ambientata la scena, ma le immagini rubate offrono ai fan nuovi dettagli delnella versione diuscirà al cinema il 17 marzo 2023 e ...

Advertising

movbius : comunque le foto di timothée sul set di wonka>>> - giulia4880 : RT @ciakmag: Dopo le foto, anche un video di #TimothéeChalamet sul set di #Wonka #BTS #backstage #dietrolequinte - bristoldo : RT @ciakmag: Dopo le foto, anche un video di #TimothéeChalamet sul set di #Wonka #BTS #backstage #dietrolequinte - ciakmag : Dopo le foto, anche un video di #TimothéeChalamet sul set di #Wonka #BTS #backstage #dietrolequinte… - serevandi : Oxford be like vado a fare la spesa, vedo Willy Wonka che fa su e giù per le scale della RadCam con la neve finta,… -

Ultime Notizie dalla rete : Wonka Timothée Wonka: Timothée Chalamet nel personaggio in un video dal set Non è chiaro esattamente dove dovrebbe essere ambientata la scena, ma le immagini rubate offrono ai fan nuovi dettagli del personaggio nella versione di Timothée Chalamet . Wonka uscirà al cinema il ...

Wonka: Timothée Chalamet mostra il suo nuovo (elettrizzante) look sul set ! Wonka offre ai fan una nuova occhiata al look di Timothée Chalamet nel ruolo iconico che appartenne a Gene Wilder ed è assolutamente perfetto! Sui canali social, si è preso sparsa la voce (virale) che ...

Non è chiaro esattamente dove dovrebbe essere ambientata la scena, ma le immagini rubate offrono ai fan nuovi dettagli del personaggio nella versione diChalamet .uscirà al cinema il ...offre ai fan una nuova occhiata al look diChalamet nel ruolo iconico che appartenne a Gene Wilder ed è assolutamente perfetto! Sui canali social, si è preso sparsa la voce (virale) che ...