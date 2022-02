Ucraina: Usa, esplosione auto a Donetsk azione simulata (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'esplosione di un veicolo a Donetsk è una operazione "sotto falsa bandiera": lo afferma un portavoce del dipartimento di stato Usa. . 18 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'di un veicolo aè una oper"sotto falsa bandiera": lo afferma un portavoce del dipartimento di stato Usa. . 18 febbraio 2022

