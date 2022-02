Torino, clamoroso Juric: lascia a casa un titolare per scelta tecnica (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News In una Juventus sempre più in forma, c'è spazio solamente per 3 attaccanti. Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala sono titolari indiscussi. La scelta di non convocare Marko Pjaca, infortunato, per lasciare spazio a Simone Zaza è dunque tecnica e non legata a problemi ambientali. Davide Zurlo? Il fatto che Piaca non sia stato convocato poche ore prima di Juventus-Torino è stata una grande novità: il croato, il giorno prima, avrebbe potuto essere il titolare del big match di questo venerdì sera. Juric ha però deciso di non chiamarlo: il suo nome non compare nell'elenco che la squadra presenterà all'arbitro. La scelta è discutibile: la sua velocità e il suo snatch di palla e piede sono utili alla Juventus. Inoltre, Pjaca troverà spazio per altre ... Leggi su goalnews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News In una Juventus sempre più in forma, c'è spazio solamente per 3 attaccanti. Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala sono titolari indiscussi. Ladi non convocare Marko Pjaca, infortunato, perre spazio a Simone Zaza è dunquee non legata a problemi ambientali. Davide Zurlo? Il fatto che Piaca non sia stato convocato poche ore prima di Juventus-è stata una grande novità: il croato, il giorno prima, avrebbe potuto essere ildel big match di questo venerdì sera.ha però deciso di non chiamarlo: il suo nome non compare nell'elenco che la squadra presenterà all'arbitro. Laè discutibile: la sua velocità e il suo snatch di palla e piede sono utili alla Juventus. Inoltre, Pjaca troverà spazio per altre ...

Advertising

GioCarne1 : @Corriere Clamoroso! Bendtner dopo aver capito che non se lo caga più nessuno, in vista del derby chiama un giornal… - Tonino307 : @AlbertoLetizia2 Soddisfattissimo per il CLAMOROSO INSUCCESSO, i COGLIONI MASOCHISTI NOVAX, in compagnia di un DECE… - JuventusUn : #Juventus, annuncio clamoroso | È rottura: via subito! LE CIFRE? - Amodio15588712 : @Torrenapoli1 A meno di un crollo clamoroso lo Scudo e andato,siamo ad un potenziale -5,come partita tosta hanno la… - alessiomagno1 : RT @decavi81: @alessiomagno1 Non siamo preparati a ste partite ,non abbiamo la tempra giusta. A Torino fu un eccezione, infatti perdemmo lo… -