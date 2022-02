Timidi segnali di ripresa, nell'ultimo anno 87 attività in più. Ma il commercio soffre: 'Siamo sospesi in un limbo' (Di venerdì 18 febbraio 2022) ANCONA - Timidi segnali di ripresa economica. Secondo i dati stilati dalla Camera di commercio delle Marche il territorio di Ancona segna quota 38.619 imprese attive (dato aggiornato al 31 gennaio ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 18 febbraio 2022) ANCONA -dieconomica. Secondo i dati stilati dalla Camera didelle Marche il territorio di Ancona segna quota 38.619 imprese attive (dato aggiornato al 31 gennaio ...

Advertising

MilanoFinanza : Timidi segnali di schiarita sull'Ucraina, borse europee positive - Roberta13nove : RT @ElGusty99523701: DA AVVOCATO SANDRI: IN ATTO IL ROVESCIAMENTO DEL FRONTE GIUDIZIARIO E QUINDI DEL FRONTE TOUT COURT… - Luanastretti1 : RT @ElGusty99523701: DA AVVOCATO SANDRI: IN ATTO IL ROVESCIAMENTO DEL FRONTE GIUDIZIARIO E QUINDI DEL FRONTE TOUT COURT… - Ariapier1 : RT @ElGusty99523701: DA AVVOCATO SANDRI: IN ATTO IL ROVESCIAMENTO DEL FRONTE GIUDIZIARIO E QUINDI DEL FRONTE TOUT COURT… - GRETA1SGARBO : RT @ElGusty99523701: DA AVVOCATO SANDRI: IN ATTO IL ROVESCIAMENTO DEL FRONTE GIUDIZIARIO E QUINDI DEL FRONTE TOUT COURT… -