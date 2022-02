TFR/TFS, dal 21 febbraio online il nuovo servizio per la gestione dell’IBAN (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraio 2022 sarà online il nuovo servizio “Sistema Unico gestione IBAN – SUGI”, che permette al cittadino o al Patronato di inserire l’IBAN sul quale accreditare il Trattamento Di Fine servizio o il Trattamento Di Fine Rapporto (TFS-TFR) della gestione Dipendenti Pubblici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da lunedì 212022 saràil“Sistema UnicoIBAN – SUGI”, che permette al cittadino o al Patronato di inserire l’IBAN sul quale accreditare il Trattamento Di Fineo il Trattamento Di Fine Rapporto (TFS-TFR) dellaDipendenti Pubblici. L'articolo .

