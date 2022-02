Real Madrid, nel mirino un giocatore del Chelsea: è un obiettivo della Juve! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Real Madrid ha deciso di puntare forte su Antonio Rudiger per rinforzare la difesa e proverà a piazzare un altro colpo a parametro zero dopo quello di David Alaba nella passata stagione. Antonio Rudiger Il tedesco è in scadenza di contratto con il Chelsea, ma le trattative per il rinnovo del contratto non decollano. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Nicolò Schira, la società madrilena avrebbe offerto al tedesco un quinquennale con un ingaggio che si aggira intorno agli 11 milioni di euro. Rudiger ha diverse pretendenti in Europa, tra cui Juventus e Bayern Monaco, ma la destinazione preferita per l’ex Roma sarebbe al momento proprio quella del Real Madrid. Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilha deciso di puntare forte su Antonio Rudiger per rinforzare la difesa e proverà a piazzare un altro colpo a parametro zero dopo quello di David Alaba nella passata stagione. Antonio Rudiger Il tedesco è in scadenza di contratto con il, ma le trattative per il rinnovo del contratto non decollano. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Nicolò Schira, la società madrilena avrebbe offerto al tedesco un quinquennale con un ingaggio che si aggira intorno agli 11 milioni di euro. Rudiger ha diverse pretendenti in Europa, tra cui Juventus e Bayern Monaco, ma la destinazione preferita per l’ex Roma sarebbe al momento proprio quella del

