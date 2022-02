Piazza Affari prudente, Eni in controtendenza (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Anche l’ultima seduta dell’ottava è stata condizionata dalle tensioni in arrivo dal fronte geopolitico. Nonostante la notizia dell’incontro tra il segretario di Stato americano Blinken ed il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov rappresenti un fattore positivo, l’arrivo del weekend ha favorito la prudenza. Sul Ftse Mib, che ha chiuso in rosso dello 0,61% a 26.506,79 punti, oggi è stato il giorno di Eni (+1,02%). L’ultimo trimestre 2021 della major si è chiuso con un utile netto “adjusted” di 2,1 miliardi di euro che ha portato il dato sull’intero esercizio a 4,7 miliardi, il livello maggiore dal 2012. Nel comparto bancario Banco BPM e BPER Banca hanno terminato in positivo (+1,88 e +0,54 per cento) mentre UniCredit (-0,33%) ed Intesa Sanpaolo (-0,62%) hanno chiuso con il segno meno. Due velocità anche per le aziende di pubblica utilità con il +0,12% di Snam ed il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Anche l’ultima seduta dell’ottava è stata condizionata dalle tensioni in arrivo dal fronte geopolitico. Nonostante la notizia dell’incontro tra il segretario di Stato americano Blinken ed il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov rappresenti un fattore positivo, l’arrivo del weekend ha favorito la prudenza. Sul Ftse Mib, che ha chiuso in rosso dello 0,61% a 26.506,79 punti, oggi è stato il giorno di Eni (+1,02%). L’ultimo trimestre 2021 della major si è chiuso con un utile netto “adjusted” di 2,1 miliardi di euro che ha portato il dato sull’intero esercizio a 4,7 miliardi, il livello maggiore dal 2012. Nel comparto bancario Banco BPM e BPER Banca hanno terminato in positivo (+1,88 e +0,54 per cento) mentre UniCredit (-0,33%) ed Intesa Sanpaolo (-0,62%) hanno chiuso con il segno meno. Due velocità anche per le aziende di pubblica utilità con il +0,12% di Snam ed il ...

