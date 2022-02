Pandev | “A fine stagione mi ritiro! Vi svelo un retroscena sul Genoa”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Goran, dopo essersi trasferito al Parma, ha svelato un’importante novità sul suo futuro. Al termine della, il macedone si ritirerà. Lo ha annunciato lo stesso, attraverso una lunga intervista a IlSecoloXIX. La sua decisone, questa volta, sarà definitiva.ha militato anche nel Napoli, collezionando 19 reti in 92 presenze. GoranRitiro Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Forse avrei dovuto farlo già dopo l’Europeo, ma volevo chiudere davanti ai tifosi del, al nostro pubblico, ci tenevo”. Agennaio, però, la decisione di lasciare ilper concludere l’annata al Parma: “Sentivo che non c’era più bisogno di me e avevo due scelte: smettere o andare a divertirmi altrove. ...

UFFICIALE: Goran Pandev concluderà la stagione al Parma, salvo poi ritirarsi. L'attaccante della Macedonia del Nord ... A fine gennaio, però, la decisione di lasciare il Genoa per concludere l'annata al Parma. Goran Pandev si ritira. Ad annunciarlo è lo stesso attaccante ex Napoli, ora al Parma, nel corso di un'intervista ai microfoni de 'Il Secolo XIX': Goran Pandev, in una intervista rilasciata al Secolo XIX, annuncia che a fine stagione, dopo l'esperienza al Parma, lascerà il calcio. "Ritiro? Forse avrei dovuto farlo già dopo l'Europeo, ma volevo ..." Goran Pandev, ex attaccante del Napoli ora in forza al Parma ... al nostro pubblico, ci tenevo". A fine gennaio, però, la decisione di lasciare il Genoa: "Sentivo che non c'era più bisogno di me e ..."