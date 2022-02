Nuovo allarme bomba al Primo Levi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Falso allarme bomba questa mattina all’istituto Primo Levi di Torino. Con una e-mail indirizzata al dirigente scolastico è stato annunciata la presenza nell’edificio di esplosivo, ma le verifiche hanno dato esito negativo. Un analogo episodio si è verificato, sempre al Levi, la scorsa settimana. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Falsoquesta mattina all’istitutodi Torino. Con una e-mail indirizzata al dirigente scolastico è stato annunciata la presenza nell’edificio di esplosivo, ma le verifiche hanno dato esito negativo. Un analogo episodio si è verificato, sempre al, la scorsa settimana. L'articolo proviene da Nuova Società.

