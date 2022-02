Nazionale Cantanti e Play2Give in campo nel ricordo di Luca Attanasio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Torna in campo la Nazionale Cantanti, impegnata martedì prossimo, 22 febbraio, alle ore 15.00 presso l’oratorio San Giorgio di Limbiate nel ricordo di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso lo scorso anno in Congo. Ad affrontare la selezione presieduta da Enrico Ruggeri in un match benefico di calcio a 8 sarà la squadra Play2Give, il progetto charity di sostenuto da giovani artisti, influencer e youtuber. L’obiettivo dell’evento è quello di promuovere la nascita della fondazione “Mama Sofia”, che vuole portare avanti le idee per un mondo più giusto e migliore volute da Attanasio nel corso della sua esperienza. Sarà presente anche la moglie dell’ambasciatore, Zakia Seddiki Attanasio. Tra i protagonisti attesi nella ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Torna inla, impegnata martedì prossimo, 22 febbraio, alle ore 15.00 presso l’oratorio San Giorgio di Limbiate neldi, l’ambasciatore italiano ucciso lo scorso anno in Congo. Ad affrontare la selezione presieduta da Enrico Ruggeri in un match benefico di calcio a 8 sarà la squadra, il progetto charity di sostenuto da giovani artisti, influencer e youtuber. L’obiettivo dell’evento è quello di promuovere la nascita della fondazione “Mama Sofia”, che vuole portare avanti le idee per un mondo più giusto e migliore volute danel corso della sua esperienza. Sarà presente anche la moglie dell’ambasciatore, Zakia Seddiki. Tra i protagonisti attesi nella ...

