I fazzoletti insanguinati nel cestino dell'ufficio di David Rossi al Monte dei Paschi trovati dopo la sua Morte furono distrutti perché considerati "rifiuti". Lo dice uno dei pm delle indagini, Aldo ...

borghi_claudio : Ora audizione PM Natalini in commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - eziomauro : Morte David Rossi, spunta la foto di Nastasi nel vicolo: 'Non ricordavo di essere stato lì' - borghi_claudio : Ora in audizione Giuseppe Mussari alla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi - iconanews : Morte Rossi: pm,distrutti fazzoletti sangue?Per me erano rifiuti - lacrimedabere : io comunque sto ancora piangendo per la morte di davide in braccialetti rossi -