Lulù Selassiè vola in finale al Gf Vip con un look glamour e scintillante (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche la puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio si è conclusa, e nemmeno questa volta sono mancati colpi di scena, discussioni, momenti di commozione e attimi di spensieratezza. Soprattutto per Lulù Selassiè, che è stata protagonista della serata: il pubblico, tramite il televoto, ha infatti deciso che è proprio lei la seconda finalista del reality, dopo Delia Duran. Una decisione che non stupisce, visto che la principessa è da sempre tra i concorrenti preferiti dal pubblico. A stupire è invece stato l’outfit che ha scelto per l’occasione, che l’ha fatta letteralmente brillare. La gieffina ha infatti illuminato lo studio con un abito completamente ricoperto di paillettes argentate. Le maniche lunghe e lo scollo incrociato donano un tocco di eleganza e raffinatezza, mentre un maxi fiocco bianco, come completa la cintura stretta in vita ... Leggi su diredonna (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche la puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio si è conclusa, e nemmeno questa volta sono mancati colpi di scena, discussioni, momenti di commozione e attimi di spensieratezza. Soprattutto per, che è stata protagonista della serata: il pubblico, tramite il televoto, ha infatti deciso che è proprio lei la seconda finalista del reality, dopo Delia Duran. Una decisione che non stupisce, visto che la principessa è da sempre tra i concorrenti preferiti dal pubblico. A stupire è invece stato l’outfit che ha scelto per l’occasione, che l’ha fatta letteralmente brillare. La gieffina ha infatti illuminato lo studio con un abito completamente ricoperto di paillettes argentate. Le maniche lunghe e lo scollo incrociato donano un tocco di eleganza e raffinatezza, mentre un maxi fiocco bianco, come completa la cintura stretta in vita ...

kd9206 : RT @MiriamSanfilip8: La mia mini Lulù Selassiè !!! Ma quanto è stupenda? Siamo pazzi di te ?? #fairylu #gfvip #luluemanuel #LuluSelassie ht… - miritrevy : RT @MiriamSanfilip8: La mia mini Lulù Selassiè !!! Ma quanto è stupenda? Siamo pazzi di te ?? #fairylu #gfvip #luluemanuel #LuluSelassie ht… - bimbadeijeru : RT @MiriamSanfilip8: La mia mini Lulù Selassiè !!! Ma quanto è stupenda? Siamo pazzi di te ?? #fairylu #gfvip #luluemanuel #LuluSelassie ht… - pupapeligrosah : RT @bimbadireid: MADONNA HER IMPERIAL HIGHNESS LULÙ FAIRY HAILEE MAKONNEN SELASSIÈ È SEMPRE IN START WORK, come quando si fece massaggiare… - bimbadireid : MADONNA HER IMPERIAL HIGHNESS LULÙ FAIRY HAILEE MAKONNEN SELASSIÈ È SEMPRE IN START WORK, come quando si fece massa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassiè Clarissa Selassié spietata contro Antonio Medugno/ 'Dopo questa non mi avrai più' Clarissa Selassiè attacca Delia Duran "Fai star male le donne"/ "Ti ho difesa, ma..." Clarissa ... Clarissa Selassié dedica di San Valentino a Jessica e Lulù/ "L'amore siete voi"

Delia Duran spinge Soleil Sorge verso Alex Belli/ 'Ti ammiro!' ... è pronto a scommettere che Delia stia inscenando una strategia di gioco con Alex, ai danni di Soleil, che aspira a conseguire il posto di terza finalista del gioco dei vipponi (Delia e Lulù Hailé ...

Manuel Bortuzzo e Lul Selassi Ci piace stare insieme E nato il primo amore al GF Vip Gossip News Clarissaattacca Delia Duran "Fai star male le donne"/ "Ti ho difesa, ma..." Clarissa ... Clarissa Selassié dedica di San Valentino a Jessica e/ "L'amore siete voi"... è pronto a scommettere che Delia stia inscenando una strategia di gioco con Alex, ai danni di Soleil, che aspira a conseguire il posto di terza finalista del gioco dei vipponi (Delia eHailé ...