Lulù Selassié criticata da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli al GF Vip | dallo studio interviene Manuel Bortuzzo

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Maretta nella Casa del Grande Fratello Vip tra. La Princess viene accusata dalle due coinquiline di poca collaborazione in Casa e di aver avuto risalto solo per la storia d’amore connon ci sta e difende l’amore per il giovane nuotatore, il qualeper difendere la ragazza dalle accuse: “Hai conquistato l’Italia intera“.nel mirino di: l’accusa alla coinquilina Al Grande Fratello Vip l’amore tra...

Advertising

Niccol0096 : Romanzo Criminale disse Lulù Selassie #Gfvip - JessyRelly : RT @361_magazine: - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 6: Lulù Selassié seconda finalista (video) - tvblogit : Grande Fratello Vip 6: Lulù Selassié seconda finalista (video) - blindloveistrue : RT @JordeenDanvers: @ lulù fatina haile selassie -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié

Gossip News

Questa sera una tra, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli conquisterà un posto in finale insieme a Delia Duran, già nominata durante le scorse puntate del reality. Questa puntata sarà anche ...Sophie è d'accordo con. Riccardo Codegoni, chi è il fratellino di Sophie/ "E' come un figlio per me" La ragazza rimarca di essere d'accordo con la scelta di Giucas ma lo rimprovera: "Hai fatto ...