Juve Torino, l'ex bianconero: «Non vedo tutto questo squilibrio»

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha parlato così in vista del derby in programma questa sera contro il Torino

l'ex Juventus Domenico Marocchino ha rilasciato a tuttosport delle dichiarazioni sull'imminente derby con il Torino. Di seguito riportate le sue parole.

DERBY – «Non vedo una partita così squilibrata. È vero che il Torino non vince a casa della Juve da più di vent'anni, però è migliorato tantissimo, ha un ottimo collettivo. Il problema è che nel calcio l'attenzione è una componente fondamentale e a volte, anche se fai bene, perdi. Il Toro corre, mi piace, ha una buona qualità di gioco. Deve evitare distrazioni».

Juve – «Considerati anche i colpi di mercato, sta lavorando bene in ...

juventusfc : Juve e Torino insieme per la ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo-IRCCS Sono state realizzate 2 edizioni li… - ClaMarchisio8 : Chi ne uscirà vincente in questa nebbia tra #Juve e #Toro ?? #TilltheEnd ???? #derbydellamole #Torino - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - junews24com : Juve Torino, Alex Sandro o De Sciglio a sinistra? Chi ha vinto il ballottaggio - - AliIbra21281393 : Fino Alla Fine. Forza Juve e Torino è sempre bianconera ?? -