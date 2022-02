Inter, il programma del settore giovanile: Primavera riceve il Bologna (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il programma del settore giovanile dell’Inter Oltre alla prima squadra impegnata domenica contro il Sassuolo, in questo fine settimana di febbraio scenderanno in campo anche le formazioni del settore giovanile nerazzurro. Vediamo insieme il programma. La Primavera di Chivu reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina, sarà impegnata nella ventesima giornata del campionato di categoria contro il Bologna: calcio di inizio alle 16:30 di lunedì 21 febbraio. Domenica scenderanno in campo anche l’Under 18, in casa dell’Atalanta; l’Under 17 che ospita l’Udinese; l’Under 16 e l’Under 15 nella doppia sfida casalinga contro il Pordenone. Per quanto riguarda le formazioni femminili in campo solo Under 17 e Under 15 impegnate ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ildeldell’Oltre alla prima squadra impegnata domenica contro il Sassuolo, in questo fine settimana di febbraio scenderanno in campo anche le formazioni delnerazzurro. Vediamo insieme il. Ladi Chivu reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina, sarà impegnata nella ventesima giornata del campionato di categoria contro il: calcio di inizio alle 16:30 di lunedì 21 febbraio. Domenica scenderanno in campo anche l’Under 18, in casa dell’Atalanta; l’Under 17 che ospita l’Udinese; l’Under 16 e l’Under 15 nella doppia sfida casalinga contro il Pordenone. Per quanto riguarda le formazioni femminili in campo solo Under 17 e Under 15 impegnate ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter programma Due goleade e un'impresa titanica: che show all'Annovazzi! ... a fare festa sono due milanesi, una bergamasca ed una piacentina: Enotria , Accademia Inter , ... IL PROGRAMMA COMPLETO Il prossimo appuntamento sarà giovedì 24 febbraio , quando in via Cazzaniga - ...

Sassuolo, Djuricic e Toljan ancora a parte: oggi un'altra seduta Lavoro differenziato per Filip Djuricic e Jeremy Toljan : con ogni probabilità, entrambi resteranno fuori dalla lista dei convocati per Inter - Sassuolo, in programma domenica alle 18 a San Siro . I ...

L'Inter programma il futuro. Tuttosport: "Piacciono Scamacca e Frattesi. E occhio a Kessie" TUTTO mercato WEB Inter, ricorso respinto: confermati 2 turni di stop a Bastoni La prima sezione della Corte d'Appello della Figc, presieduta da Umberto Maiello, ha respinto il ricorso dell'Inter contro la squalifica per ... azzurro per la gara interna contro il Sassuolo in ...

Inter, respinto il ricordo per Bastoni: squalificato con il Sassuolo Dopo la prima partita saltata contro il Napoli, l'Inter ha provato a far ridurre la pena con un ... Tornerà direttamente nella 27ª giornata contro il Genoa, nella sfida in programma venerdì sera 27 ...

