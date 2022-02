Incendio traghetto diretto a Brindisi, passeggeri salvi grazie anche alla Guardia di finanza: i complimenti di Mattarella Telefonata del presidente della Repubblica al comandante generale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Alle prime ore dell’alba, i militari della Guardia di finanza hanno partecipato ad un’operazione di salvataggio a bordo della nave traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines. La nave, salpata intorno alle ore 01:20 dal porto greco di Igoumenitsa con direzione Brindisi, ha preso fuoco mentre si trovava in navigazione nel mar Ionio a nord di Corfù, a circa 9 miglia dalla costa. Dei complessivi 277, di cui 51 membri dell’equipaggio, 243 sono stati tratti in salvo dai militari della Guardia di finanza del pattugliatore multiruolo Monte Sperone che, per le attività di salvataggio, ha ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso ddi: Alle prime ore dell’alba, i militaridihanno partecipato ad un’operazione di salvataggio a bordonaveEuroferry OlympiaGrimaldi Lines. La nave, salpata intorno alle ore 01:20 dal porto greco di Igoumenitsa con direzione, ha preso fuoco mentre si trovava in navigazione nel mar Ionio a nord di Corfù, a circa 9 miglia dcosta. Dei complessivi 277, di cui 51 membri dell’equipaggio, 243 sono stati tratti in salvo dai militarididel pattugliatore multiruolo Monte Sperone che, per le attività di salvataggio, ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo… - emergenzavvf : #Incendio su un traghetto passeggeri con persone con specifiche necessità a bordo. È la simulazione di soccorso pro… - fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - NoiNotizie : #Incendio traghetto diretto a #Brindisi, passeggeri salvi grazie anche alla @GDF: i complimenti di #Mattarella e… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Un incendio è scoppiato a bordo del traghetto 'Euroferry Olympia' della Grimaldi Lines in rotta da Ig… -