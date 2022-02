In attesa del sostituto, Pioli ha già creato un Milan senza Kessie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? L'attesa è finita! Si gioca a San Siro! ?? ?? Il primo pallone del big match è dei Reds! ?? F… - marcocappato : Dopo tre anni di attesa, la legge sul fine vita va in discussione in Parlamento proprio nel giorno in cui la Corte… - NicolaPorro : Dall’altro ieri sono state aggiornate le linee guida, ma rimangono forti ombre sulla gestione covid di #Speranza e… - microsoftitalia : @GioMirabella Ciao Giovanna, Grazie per averci contattato. Puoi inviarci un messaggio privato per poter aiutare… - strofuggi : RT @peppesta: La metro b di Roma come in attesa del concerto dei Cure. Tutto fermo, ora esce Robert Smith. Aspe '. -