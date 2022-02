Green pass, Costa: “Allo studio rimozione per attività all’aperto” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ un’ipotesi alla quale stiamo ragionando” a livello di Governo, quella di andare verso la rimozione del Green pass per le attività all’aperto. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a ’24 Mattino’ su Radio 24. “Da parecchi giorni i dati sulla pandemia” di Covid-19 “e sulle ospedalizzazioni sono positivi, quindi è chiaro che andremo in quella direzione e con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova con un allentamento delle misure restrittive – ha spiegato – Con la gradualità con le quali le abbiamo introdotte, ci avvieremo ad un’eliminazione delle misure restrittive”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ un’ipotesi alla quale stiamo ragionando” a livello di Governo, quella di andare verso ladelper le. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Andrea, a ’24 Mattino’ su Radio 24. “Da parecchi giorni i dati sulla pandemia” di Covid-19 “e sulle ospedalizzazioni sono positivi, quindi è chiaro che andremo in quella direzione e con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova con un allentamento delle misure restrittive – ha spiegato – Con la gradualità con le quali le abbiamo introdotte, ci avvieremo ad un’eliminazione delle misure restrittive”. L'articolo proviene da Italia Sera.

