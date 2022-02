Eolico, la Sicilia dice no al progetto nelle Egadi. Stop al parco eolico per la produzione di energia (Di sabato 19 febbraio 2022) Non si farà il parco eolico per la produzione di energia elettrica pulita al largo delle isole Egadi. La commissione cultura dell’Ars-Assemblea Regionale Siciliana ha bocciato con voto unanime il progetto. Secondo gli esperti risulterebbe deleterio per turismo e tutela dei siti archeologici sottomarini. Bocciato il parco eolico nelle Egadi: il dissenso Nello Musumenici, Presidente del governo regionale, insieme agli organi di commissione, si è visto impegnato, come riporta il giornale L’Ora, nella decisione tramite votazione. Il progetto, che inizialmente prevedeva la costruzione di due impianti eolici di fronte al mare di Trapani, non ha ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 febbraio 2022) Non si farà ilper ladielettrica pulita al largo delle isole. La commissione cultura dell’Ars-Assemblea Regionalena ha bocciato con voto unanime il. Secondo gli esperti risulterebbe deleterio per turismo e tutela dei siti archeologici sottomarini. Bocciato il: il dissenso Nello Musumenici, Presidente del governo regionale, insieme agli organi di commissione, si è visto impegnato, come riporta il giornale L’Ora, nella decisione tramite votazione. Il, che inizialmente prevedeva la costruzione di due impianti eolici di fronte al mare di Trapani, non ha ...

