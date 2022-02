Covid, 53.662 nuovi casi e 314 decessi in 24 ore (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Nuovo calo dei casi di Covid-19 in Italia. Dal quotidiano bollettino del ministero della Salute si evince che il numero dei nuovi positivi è pari a 53.662 (contro i 57.890 registrati il 17 febbraio) a fronte di 510.283 tamponi processati, determinando un tasso di positività del 10,5%. Lieve decremento dei decessi, 314 (-6). Significativo calo degli attualmente positivi su un numero totale di 1.404.122 (-34.086), 87.472 i guariti. Sul fronte ospedaliero, si evidenzia un netto calo dei ricoverati nei reparti ordinari, dove i degenti presenti sono 13.948 (-614); scendono sotto i mille i pazienti ospitati nelle terapie intensive, per l’esattezza sono 987 (ieri se ne contavano 1.037) ma 52 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.389.187. La regione con il maggior numero di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Nuovo calo deidi-19 in Italia. Dal quotidiano bollettino del ministero della Salute si evince che il numero deipositivi è pari a 53.662 (contro i 57.890 registrati il 17 febbraio) a fronte di 510.283 tamponi processati, determinando un tasso di positività del 10,5%. Lieve decremento dei, 314 (-6). Significativo calo degli attualmente positivi su un numero totale di 1.404.122 (-34.086), 87.472 i guariti. Sul fronte ospedaliero, si evidenzia un netto calo dei ricoverati nei reparti ordinari, dove i degenti presenti sono 13.948 (-614); scendono sotto i mille i pazienti ospitati nelle terapie intensive, per l’esattezza sono 987 (ieri se ne contavano 1.037) ma 52ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.389.187. La regione con il maggior numero di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 18 febbraio: 53.662 nuovi casi e 314 morti. Terapie intensive sotto quota mille - RaiNews : Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 53.662 casi e 314 morti. Notizia in aggiornamento su - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Scendono sotto quota mille le terapie intensive, dopo il continuo calo delle ultime settimane: sono 987, in diminuzione d… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri er… -