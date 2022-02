Coni Lazio presenta 15 fiduciari per territorio Roma Capitale

(Di venerdì 18 febbraio 2022)– Pronta la squadra dei 15delche saranno in forza nei municipi di. Il presidente del, Riccardo Viola, con la riunione di Giunta di giovedì 17 febbraio, ha ufficializzato la squadra dei collaboratori che avranno il compito di assicurare i rapporti a livello locale con le società sportive e collaborare con i municipi per il perseguimento dei fini istituzionali deled essere di supporto per iniziative e problematiche connesse all’attività e all’impiantistica sportiva. “I 15 municipi dipotranno contare su una squadra che assicurerà la presenza delsu tutto il- ha detto il Presidente ...

NewTuscia-ROMA Pronta la squadra dei 15 fiduciari del CONI Lazio che saranno in forza nei municipi di Roma Capitale. Il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, con la riunione di Giunta di giovedì 17 febbraio, ha ...