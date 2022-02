Cinema, le uscite del weekend dal 17 al 20 febbraio: da “Uncharted” a “Leonora Addio” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Cinema si arricchisce di nuovi titoli nel weekend dal 17 al 20 febbraio. Reduce dalla recente vittoria del Premio Fipresci alla 72ma Berlinale, arriva in sala Leonora Addio, ultima fatica Cinematografica di Paolo Taviani. Primo lavoro diretto senza il fratello Vittorio, scomparso nell’aprile del 2018, è basato sull’omonima novella di Luigi Pirandello e racconta la rocambolesca epopea delle ceneri del drammaturgo. Oltre al capolavoro nostrano, tuttavia, le sale italiane assistono anche al debutto di diversi titoli internazionali. Tra tutti, impossibile non menzionare Uncharted, diretto da Ruben Fleischer. Il film vanta nel proprio cast Tom Holland, che di recente ha fatto tappa a Roma per la promozione – infuocando i social grazie agli scatti condivisi con Fabio ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilsi arricchisce di nuovi titoli neldal 17 al 20. Reduce dalla recente vittoria del Premio Fipresci alla 72ma Berlinale, arriva in sala, ultima faticatografica di Paolo Taviani. Primo lavoro diretto senza il fratello Vittorio, scomparso nell’aprile del 2018, è basato sull’omonima novella di Luigi Pirandello e racconta la rocambolesca epopea delle ceneri del drammaturgo. Oltre al capolavoro nostrano, tuttavia, le sale italiane assistono anche al debutto di diversi titoli internazionali. Tra tutti, impossibile non menzionare, diretto da Ruben Fleischer. Il film vanta nel proprio cast Tom Holland, che di recente ha fatto tappa a Roma per la promozione – infuocando i social grazie agli scatti condivisi con Fabio ...

Advertising

qualunque14 : RT @CauzziLorenza: @emme_di Spegnete le tv, uscite, state con le vostre famiglie, ascoltate musica, andate al mare, in montagna, a teatro,… - CauzziLorenza : @emme_di Spegnete le tv, uscite, state con le vostre famiglie, ascoltate musica, andate al mare, in montagna, a tea… - katiadiluna16 : Sono uscite finalmente le date della quarta stagione #StrangerThings ecco tutte le novità sulla serie #netflix… - VandaLaTorre2 : RT @cintamtam: Oggi mi sono regalata il film di Tornatore #Ennio. Da vedere rigorosamente al CINEMA.L'emozione è tangibile per tutta la du… - MEGustaChannel : ME GUSTA AL CINEMA #248 – LE USCITE DEL 17 FEBBRAIO 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema uscite Sale: allarme sopravvivenza ... organizzare una Festa del Cinema in primavera, accompagnata da una campagna di comunicazione - e una copertura stampa adeguata - delle uscite cinematografiche; dare certezza ai listini; assicurare ...

Anec sugli scudi ... accompagnata da una campagna di comunicazione - e una copertura stampa adeguata - delle uscite cinematografiche: troppo spesso si abusa della parola Cinema per promuovere altre forme di consumo ...

Sul cinema c'è un "caso Italia"; niente pubblico nelle sale, chiusi 500 schermi L'HuffPost Questo film appena uscito nelle sale da vedere assieme a tutta la famiglia è un piccolo capolavoro che ci farà emozionare Spettacoli e Cultura - Oggi parleremo di un film che è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e che ha emozionato chiunque lo abbia visto. Ecco perché questo film appena uscito nelle sale ...

Wawrinka si dà al cinema: uscito il suo primo film come produttore Nel suo periodo lontano dai riflettori, comunque, Wawrinka si è dato da fare in altri campi, come ad esempio in quello del cinema. In particolare, l’elvetico si è lanciato nella carriera di produttore ...

... organizzare una Festa delin primavera, accompagnata da una campagna di comunicazione - e una copertura stampa adeguata - dellecinematografiche; dare certezza ai listini; assicurare ...... accompagnata da una campagna di comunicazione - e una copertura stampa adeguata - dellecinematografiche: troppo spesso si abusa della parolaper promuovere altre forme di consumo ...Spettacoli e Cultura - Oggi parleremo di un film che è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e che ha emozionato chiunque lo abbia visto. Ecco perché questo film appena uscito nelle sale ...Nel suo periodo lontano dai riflettori, comunque, Wawrinka si è dato da fare in altri campi, come ad esempio in quello del cinema. In particolare, l’elvetico si è lanciato nella carriera di produttore ...