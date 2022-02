Belotti via a giugno: spunta l’ipotesi Napoli! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il futuro del Torino, allenato da Ivan Juric, sembra sempre più legato alla situazione relativa ad Andrea Belotti. Il contratto del centravanti granata scade a giugno e, ad oggi, non c’è alcuna intesa per il rinnovo. Mercato Napoli Belotti Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, sono diversi i club pronti a fiondarsi sul centravanti della nazionale nel caso dovesse concretizzarsi l’opportunità di prenderlo a zero. Futuro Belotti, c’è anche il Napoli Tra questi c’è sicuramente il Napoli che già nelle scorse sessioni di mercato si era mostrato interessato. Gli azzurri, però, non sono gli unici; in Italia anche il Milan è sulle tracce del classe ’93, mentre la pista estera porta il nome del Toronto, che dopo aver acquistato Lorenzo Insigne, sogna la doppietta italiana. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il futuro del Torino, allenato da Ivan Juric, sembra sempre più legato alla situazione relativa ad Andrea. Il contratto del centravanti granata scade ae, ad oggi, non c’è alcuna intesa per il rinnovo. Mercato NapoliSecondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, sono diversi i club pronti a fiondarsi sul centravanti della nazionale nel caso dovesse concretizzarsi l’opportunità di prenderlo a zero. Futuro, c’è anche il Napoli Tra questi c’è sicuramente il Napoli che già nelle scorse sessioni di mercato si era mostrato interessato. Gli azzurri, però, non sono gli unici; in Italia anche il Milan è sulle tracce del classe ’93, mentre la pista estera porta il nome del Toronto, che dopo aver acquistato Lorenzo Insigne, sogna la doppietta italiana.

