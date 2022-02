Atp Rio de Janeiro 2022, la pioggia ferma Berrettini: rimandato l’esordio con Monteiro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Matteo Berrettini è costretto a rimandare il proprio esordio all’Atp 500 di Rio de Janeiro. La pioggia infatti è stata protagonista della seconda metà del programma di giovedì 17 febbraio, non permettendo all’azzurro testa di serie numero uno di debuttare contro il padrone di casa Thiago Monteiro. Il romano scenderà in campo nella giornata odierna, martedì 18 febbraio, alle ore 18:30 italiane, così come Fabio Fognini che affronta Miomir Kecmanovic. In caso di vittoria, Berrettini dovrà disputare il doppio turno contro il vincente tra Federico Delbonis e Carlos Alcaraz. Quest’ultimi erano scesi in campo, prima di lasciarlo per via dell’intensa precipitazione che si è abbattuta in Brasile sullo score di 5-4 per lo spagnolo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Matteoè costretto a rimandare il proprio esordio all’Atp 500 di Rio de. Lainfatti è stata protagonista della seconda metà del programma di giovedì 17 febbraio, non permettendo all’azzurro testa di serie numero uno di debuttare contro il padrone di casa Thiago. Il romano scenderà in campo nella giornata odierna, martedì 18 febbraio, alle ore 18:30 italiane, così come Fabio Fognini che affronta Miomir Kecmanovic. In caso di vittoria,dovrà disputare il doppio turno contro il vincente tra Federico Delbonis e Carlos Alcaraz. Quest’ultimi erano scesi in campo, prima di lasciarlo per via dell’intensa precipitazione che si è abbattuta in Brasile sullo score di 5-4 per lo spagnolo. SportFace.

