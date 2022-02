Alvino rivela | “Barella ha rifiutato Napoli | vi svelo il retroscena”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Carlo, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal.ha svelato un’importantesulla trattativa che poteva portare Nicolòin azzurro. NicolòInter Il giornalista ha affermato come il primo contatto tra gli azzurri e il giocatore avvenne attraverso una telefonata da parte dell’ex tecnico azzurro, Carlo Ancelotti.ha poi svelato il motivo alle spalle del rifiuto da parte del centrocampista che si era mostrato entusiasta dell’interesse azzurro e di un allenatore di prestigio come Carlo Ancelotti. La risposta dell’ex centrocampista rossoblù pare essere questa: “Verrei di corsa, ma questioni ambientali mi impediscono di venire a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alvino rivela

SpazioNapoli

Che farà la Asl ? Bloccherà di nuovo gli azzurri come accadde nella passata stagione? A fare chiarezza è Carlo. Il giornalista di Radio Kiss Kiss scrive su twitter: 'Giro di tamponi ...Lo fa sapere Carlocon un tweet. Il giornalista napoletano di Radio Kiss Kiss scrive Numerosi i commenti dei follower, per i tifosi del Napoli il patron ha sbagliato: 'doveva stare vicino alla ...SFIDA SCUDETTO – Osimhen è pronto a sfidare l’Inter sabato prossimo, e punta allo scudetto: «Sono felicissimo di essere tornato in campo e di aver segnato. Osimhen, protagonista oggi in Venezia-Napoli ...Carlo Alvino esalta il Napoli. Il giornalista elenca i numeri della squadra di Luciano Spalletti: spunta un dato sorprendente. Quattro vittorie di fila su 5 (1 pari) giocate nel 2022, più di tutti, ...