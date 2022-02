Alessandro Basciano dopo il provvedimento al GF Vip: “Io me ne vado, ti rendi conto di cosa hanno combinato?” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alessandro Basciano non ha reagito bene al provvedimento disciplinare incassato al GF Vip dopo la reazione aggressiva contro Alex Belli e Sophie Codegoni. Le parole del concorrente a fine puntata hanno riacceso il caso che ha scosso la Casa e che, poche ore fa, è sfociato nella nomination d’ufficio contro il “vippone”. Alessandro Basciano, lo sfogo dopo il provvedimento disciplinare al GF Vip Squalifica scampata per Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 6. La produzione ha deciso di mandarlo in nomination d’ufficio, provvedimento disciplinare scattato dopo l’aggressività mostrata nei confronti di Alex Belli e Sophie Codegoni nella Casa, e il concorrente, a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022)non ha reagito bene aldisciplinare incassato al GF Vipla reazione aggressiva contro Alex Belli e Sophie Codegoni. Le parole del concorrente a fine puntatariacceso il caso che ha scosso la Casa e che, poche ore fa, è sfociato nella nomination d’ufficio contro il “vippone”., lo sfogoildisciplinare al GF Vip Squalifica scampata peral Grande Fratello Vip 6. La produzione ha deciso di mandarlo in nomination d’ufficio,disciplinare scattatol’aggressività mostrata nei confronti di Alex Belli e Sophie Codegoni nella Casa, e il concorrente, a ...

Advertising

infoitcultura : Alessandro Basciano contro il GF VIP dopo la puntata: “Non c’è rispetto, non posso accettarlo” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano vuole lasciare la Casa dopo il provvedimento disciplinare! - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano minaccia Alex Belli: “Ti lancio un peso, non ridere”. Interviene la produz… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Alessandro Basciano non accetta il verdetto e minaccia di lasciare la casa del #gfvip - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #GFvip Il duro sfogo di Alessandro Basciano -