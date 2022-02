VIDEO Anna Shcherbakova è oro nel libero femminile a Pechino 2022. Riviviamo la prestazione (Di giovedì 17 febbraio 2022) Anna Shcherbakova ha conquistato con merito la medaglia d’oro nella specialità individuale femminile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Pechino 2022. La pattinatrice russa ha dimostrato per l’ennesima volta nella sua prestigiosa carriera di essere in possesso di una capacità psicologica e mentale fuori dal comune, architettando il layout di gara perfetto, scartando un quadruplo lutz non ancora sicuro al 100% e optando tra i vari elementi per due quadrupli flip, di cui uno combinato con il triplo toeloop, e per la proficua combinazione triplo lutz/triplo rittberger in zona bonus, difficoltà che le hanno consentito di raggiungere l’ottimo punteggio di 175.75 (100.49, 75.26) per 255.95. Riviviamo il programma di Shcherbakova, interpretato sulle note de “Ruska/The ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022)ha conquistato con merito la medaglia d’oro nella specialità individualedi pattinaggio artistico alle Olimpiadi di. La pattinatrice russa ha dimostrato per l’ennesima volta nella sua prestigiosa carriera di essere in possesso di una capacità psicologica e mentale fuori dal comune, architettando il layout di gara perfetto, scartando un quadruplo lutz non ancora sicuro al 100% e optando tra i vari elementi per due quadrupli flip, di cui uno combinato con il triplo toeloop, e per la proficua combinazione triplo lutz/triplo rittberger in zona bonus, difficoltà che le hanno consentito di raggiungere l’ottimo punteggio di 175.75 (100.49, 75.26) per 255.95.il programma di, interpretato sulle note de “Ruska/The ...

