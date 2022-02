Stati Uniti - Le Tesla frenano senza preavviso, l'Nhtsa indaga su 416 mila veicoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) A breve la Tesla potrebbe dover fronteggiare l'ennesimo richiamo negli Usa. Il problema? I freni che si attivano senza preavviso, su input dell'Autopilot. L'agenzia federale statunitense per la sicurezza nei trasporti (Nhtsa) ha infatti avviato un'indagine formale (fase che anticipa la richiesta di avvio della campagna di riparazione) su 416 mila veicoli della Casa dopo aver ricevuto centinaia di segnalazioni, nessuna collegata a incidenti o infortuni. Per ora i modelli interessati dagli accertamenti sono le Model 3 e Model Y 2021-2022. Le testimonianze. Secondo quanto riferito dall'Nhtsa, le denunce testimoniano rapide decelerazioni che possono verificarsi senza preavviso, in modo casuale e ripetutamente durante lo stesso ciclo di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 febbraio 2022) A breve lapotrebbe dover fronteggiare l'ennesimo richiamo negli Usa. Il problema? I freni che si attivano, su input dell'Autopilot. L'agenzia federale statunitense per la sicurezza nei trasporti () ha infatti avviato un'indagine formale (fase che anticipa la richiesta di avvio della campagna di riparazione) su 416della Casa dopo aver ricevuto centinaia di segnalazioni, nessuna collegata a incidenti o infortuni. Per ora i modelli interessati dagli accertamenti sono le Model 3 e Model Y 2021-2022. Le testimonianze. Secondo quanto riferito dall', le denunce testimoniano rapide decelerazioni che possono verificarsi, in modo casuale e ripetutamente durante lo stesso ciclo di ...

